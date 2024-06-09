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Ученые: симптомы деменции можно смягчить особыми вирусами

Science: генотерапия на основе вирусов смягчила симптомы лобно-височной деменции

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Depositphotos

Модифицированные вирусы для замены белка в мозге могут смягчить симптомы лобно-височной деменции. Результаты тестирования подхода на мышах опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Лобно-височная деменция — неизлечимое заболевание, при котором развиваются нарушения памяти, речи и личности. В 5-12% случаев болезнь развивается из-за потери белка програнулина. При этом происходит накопление нерастворимых токсичных белков.

В новом исследовании ученые использовали вирусы для доставки гена, кодирующего белок програнулин, в мозг мышей. Терапия значительно уменьшила накопление токсичных белков и смягчила симптомы деменции у мышей.

До этого ученые выяснили, что интенсивные тренировки хотя бы раз в неделю могут снизить риск развития деменции у гипертоников. Защитное действие активности было максимально для людей младше 75 лет.

Ранее ученые нашли 12 уникальных пациентов с бессимптомной болезнью Альцгеймера.

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