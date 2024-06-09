Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые: пластырь с микроиглами помог мышам с алопецией отрастить волосы

Advanced Materials: пластырь с микроиглами эффективен при лечении очаговой алопеции

close
100%
Freepik.com

Пластырь с микроиглами может помочь при очаговой алопеции — потере волос из-за ошибочной атаки иммунной системы на волосяные фолликулы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials.

При очаговой алопеции нарушается работа Т-клеток иммунитета. Существуют препараты для их подавления при облысении, однако лекарства подавляют иммунную систему полностью, повышая риск рака и инфекций.

В новом исследовании ученые показали, что решить проблему доставки лекарств может пластырь с микроиглами. Он оказался эффективнее кремов и не вызывал стимуляции болевых рецепторов, которые расположены в коже.

Пластыри протестировали на мышах с аутоиммунным заболеванием: они получили терапию 10 раз в течение трех недель. Рост волос ускорился уже через три недели после начала лечения.

До этого ученый рассказал, что к потере волос может привести избыток «мужских» гормонов андрогенов, дефицит железа и других питательных веществ, а также прием нестероидных противовоспалительных средств.

Ранее врач предупредила, что ржавая вода грозит угревыми высыпаниями и воспалениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами