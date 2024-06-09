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Ученые создали мягкое устройство для стимуляции моторики ЖКТ

Adv. Funct. Mater: создан прибор с магнитами для стимуляции моторики ЖКТ

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Ученые создали мягкий насос для пациентов с раковыми опухолями ЖКТ. Детали разработки описаны в журнале Advanced Functional Materials (Adv. Funct. Mater).

Опухоли пищеварительной системы могут блокировать какой-либо участок ЖКТ. Обычно для его расширения используют металлические трубки, жесткость которых не дает нормально сокращаться пищеводу. При этом пища может попасть в легкое вместо желудка.

Новое мягкое устройство оснащено сильными магнитами, которые контролируются внешним приводом. Их активация приводит к волнообразным движениям ЖКТ, необходимым для прохождения еды по пищеводу, желудку и тонкому кишечнику. Прибор будет полезен для пациентов не только с раком, но и с нарушениями нормальной перистальтики.

Также разработка ученых может лечь в основу устройств для лечения бесплодия из-за нарушения работы мышц в фаллопиевых трубах, по которым яйцеклетка выходит из яичника.

Ранее российские хирурги прооперировали девочку с редким удвоением желудка.

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