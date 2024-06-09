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Названы принципы правильного питания при хронических заболеваниях

Роспотребнадзор: при хронических заболеваниях важно питаться пять-шесть раз в день

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Здоровое питание может снизить риск обострения хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-центр московского Роспотребнадзора.

При хронических заболеваниях рекомендуется принимать пищу пять-шесть раз в день небольшими порциями, чтобы избежать перегрузки пищеварительной системы и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Людям с болезнями сердца, сосудов и почек нужно ограничить потребление соли до 5 г в сутки. Вместо нее для улучшения вкуса пищи можно использовать травы и специи.

Рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Важно, чтобы в рационе были источники полезных жиров: рыба, орехи, растительные масла. Они помогают поддерживать здоровье сердца, мозга и иммунной системы. Рекомендуется употреблять не менее 1-2 порций рыбы в неделю.

При наличии сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы следует ограничить потребление простых углеводов: сахара, меда, белого хлеба и мучных изделий, картофеля.

Людям с непереносимостью лактозы следует выбирать безлактозные молочные продукты: они содержат много белка и кальция.

Также важно пить не менее 1,5-2 литров воды в день, особенно при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы.

Ранее роспотребнадзор назвал продукты, которые нужно включить в рацион в июне.

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