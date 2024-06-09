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Ученые впервые повысили активность гена с помощью «нобелевской» технологии CRISPR

Sci Adv: технологию CRISPR впервые использовали для увеличения активности гена

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Shutterstock

Ученые из США впервые использовали инструмент CRISPR/Cas9 (за ее создание вручили Нобелевскую премию 2020 года) для увеличения активности генов в пищевой культуре. Ранее эту технологию редактирования ДНК использовали только для подавления активности генов, сообщают авторы исследования в журнале Science Advances (Sci Adv).

Обычно генная модификация растений подразумевает использование чужеродных генов для изменения свойств организма. В новом исследовании ученые применили другой подход: они увеличили активность гена PsbS, который встречается практически во всех растениях. Для эксперименты был выбран рис — источник по меньшей мере 20% употребляемых человечеством калорий.

Биологи не меняли последовательность самого гена, а выполнили инверсию (переворот) участка ДНК перед ним, который отвечает за контроль активности PsbS. Исследование 2018 года показало, что увеличение активности PsbS может сделать эффективнее использование воды растением.

Увеличение активности гена PsbS почти не повлияло на работу других участков ДНК. Это может означать, что технология CRISPR/Cas9 точнее обычной генной модификации. Однако лишь 1% созданных учеными растений имел улучшенные свойства.

Ранее россиян предупредили о проникновении короеда-вредителя с Дальнего Востока.

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