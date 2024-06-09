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Найден новый виновник болезни Паркинсона

Science Advances: поломка комплекса молекул TOM связана с болезнью Паркинсона

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Ученые открыли механизм работы молекулярного переключателя, защищающего мозг от развития болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В предыдущих работах авторы показали, что ген PINK1 играет центральную роль в защите клеток мозга от стресса. У пациентов с мутацией в этом гене происходит потеря клеток, контролирующих движение, и развиваются симптомы болезни Паркинсона.

PINK1 отвечает за выработку особой молекулы, которая сигнализирует о повреждении митохондрий — энергетических станций клеток. Когда это происходит, PINK1 активирует процесс устранения повреждений. Однако ранее не был известен механизм активации.

В новом исследовании ученые выяснили, что для активации переключателя PINK1 нужна сложная молекулярная машина на поверхности митохондрий, известная как транслоказа внешней мембраны (TOM). Участвующие в ее образовании молекулы могут стать мишенями для новых лекарств против болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона приводит к тяжелым двигательным нарушениям. Не разработано лекарства, которое могло бы замедлить или остановить прогрессирование заболевания.

Ранее особенность слюнных желез связали с симптомами болезни Паркинсона.

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