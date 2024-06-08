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В Австралии зарегистрирован первый случай заражения птичьим гриппом H5N1

AFP: девочка из Австралии заразилась птичьим гриппом H5N1 в Индии

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Hindustan Times/Global Look Press

Двухлетняя девочка из Австралии заразилась птичьим гриппом H5N1 в Индии. О первом случае заражения вирусом на материке сообщает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ребенок находился в индийском городе Калькутте с 12 по 29 февраля. Она не контактировала с явно больными людьми или животными и вернулась в Австралию 1 марта. На следующий день ее госпитализировали в штате Виктория, а 4 марта пациентку перевели в отделение интенсивной терапии в столице штата Мельбурн из-за ухудшения симптомов. Ее выписали после 2,5 недель лечения в хорошем самочувствии. У родственников девочки в Индии или Австралии не развились какие-либо симптомы инфекции.

Случай стал первым подтвержденным заражением вирусом птичьего гриппа A (H5N1) в Австралии, сообщает ВОЗ. Анализ генома вируса показал, что девочка заразилась подтипом, распространенным в Юго-Восточной Азии. До этого его выявляли у людей и животных.

Индийские власти были уведомлены и начали эпидемиологическое расследование. ВОЗ оценивает текущий риск для населения в целом как низкий.

Ранее ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2).

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