Россиянам рассказали о техниках быстрого засыпания при пробуждении ночью

Уснуть после пробуждения ночью помогают техники дыхательной и мышечной релаксации. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.

Помочь уснуть при пробуждении среди ночи может методика последовательной мышечной релаксации. При этом нужно последовательно расслабить каждую мышцу на выдохе: на лице, на пальцах, ногах. На выдохе нужно фокусироваться на той части тела, которую нужно расслабить. Врач отметила, что при выполнении этой методики люди часто понимают, что у них были зажаты скулы или неудобно лежала нога.

«Есть еще метод фонарика. Мы фонариком просвечиваем аккуратненько себя изнутри. Таким теплым фонариком, который помогает расслабиться. И последовательно расслабляем мышцы. Это расслабление со вниманием обязательно происходит на выдохе», — пояснила эксперт.

Также есть дыхательная методика «4 — 7 — 8», которая позволяет из стрессового активного дыхания перейти в спокойное. Нужно растянуть вдох на четыре счета, задержать дыхание на восемь счетов и выдохнуть. При этом главное — чтобы выдох был длиннее вдоха.

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