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Россиянам рассказали об опасности мозолей

Дерматолог Филева: мозоли могут повысить нагрузку на опорно-двигательный аппарат

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Shutterstock/aslysun

Часто образование мозолей может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог Александра Филёва.

Главная опасность мозолей и натоптышей состоит в том, что со временем они могут утолщаться. При этом в них образуются болезненные трещины, которые мешают при ходьбе. Человек будет пытаться меньше наступать на чувствительный участок стопы. Из-за этого может измениться походка и увеличится нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

«Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо тщательно следить за ногами, регулярно обрабатывать их специальной тёркой для педикюра, смазывать увлажняющими кремами», — пишет Life.ru.

Врач добавила, что если кожа на стопах стала сухой без причины и участились мозоли, — нужно проверить уровень глюкозы в крови, так как эти изменения могут указывать на развитие диабета. Также заболевание часто сопровождается сильной жаждой.

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