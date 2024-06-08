Ученые заглянули в недра одной из самых сейсмоопасных зон Земли

Международная группа ученых из США и Канады изучила область земной коры, известную как зона субдукции Каскадия. В этом регионе дно Тихого океана погружается под североамериканский континент, создавая возможность сильнейшего землетрясения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Каскадия представляет собой стык литосферных плит протяженностью 900 километров, проходящий вдоль берегов канадской провинции Британская Колумбия и штатов США Вашингтон и Орегон.

Здесь плиты могут периодически блокировать друг друга и создавать напряжение на обширных участках, которые приводят к сейсмическим событиям невероятной мощи, сотрясая морское дно и сушу и порождая цунами высотой более 30 метров. Аналогичные тектонические процессы привели к разрушительному землетрясению в Японии в 2011 году, ставшему причиной ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима».

Статистические данные показывают, что в Каскадии сильные землетрясения случаются примерно каждые 500 лет плюс-минус 100-200 лет. Последнее подобное событие в регионе произошло в 1700 году.

В новом исследовании команда просканировала зону субдукции с помощью современной эхолокации и выяснила, что Каскадия разграничена как минимум на четыре сегмента. Данные показали, что сегменты разделены крупными разломами, где противоположные стороны скользят друг против друга перпендикулярно берегу

Снимки также указали на причины сегментации: твердый край доминирующей Северо-Американской континентальной плиты состоит из множества различных видов горных пород разной плотности, образовавшихся в разное время на протяжении десятков миллионов лет.

Это разнообразие заставляет приближающуюся, более гибкую океаническую плиту изгибаться и скручиваться, чтобы приспособиться к разнице в вышележащем давлении. В одних местах сегменты спускаются под относительно крутыми углами, в других — под пологими.

По словам исследователей, подземная топография Каскадии говорит о том, что в случае землетрясения наиболее сильные толчки возможны на границе США и Канады — там последствия сейсмических событий могут стать катастрофическими. Однако этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Ранее ученые обнаружили новые механизмы возникновения землетрясений.