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Ученые опровергли существование водоема на южном полюсе Марса

SciAdv: земные георадары ошибочно показали наличие воды под марсианскими льдами

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NASA/LASP/CU Boulder

Американские ученые из Корнелльского университета опровергли существование озера с жидкой водой подо льдом на южном полюсе Марса. На возможность существования такого водоема указывали данные радиолокационного сканирования планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда провела моделирование ледяной среды и ее способности отражать волны георадаров.

Как показали расчеты, небольшие изменения в слоях льда могут вызвать интерференцию (наложение друг на друга) радарных волн. Из-за интерференции результаты сканирования могут соответствовать параметрам отражения от водной поверхности, которой, скорее всего, не существует в действительности.

«Я не могу сказать, что существование там жидкой воды невозможно в принципе, но мы показываем, что существуют гораздо более простые способы получить то же самое наблюдение, не заходя так далеко, используя механизмы и материалы, о существовании которых мы уже знаем», — отметил один из авторов исследования, астрофизик Дэниел Лалич.

Ученый добавил, что температура и давление на Марсе заметно отличаются от земных условий, что делает маловероятным существование там крупных водоемов недалеко от поверхности планеты.

Ранее исследователи выяснили, что древний Марс был отчасти похож на современную Землю.

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