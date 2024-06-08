В Германии нашли ископаемые останки самой маленькой человекообразной обезьяны

Немецкие палеонтологи из Тюбингенского университета обнаружили ископаемые останки нового вида человекообразных обезьян из семейства гоминидов, к которому также относятся гориллы, шимпанзе и современные люди (Homo sapiens). Древнему животному дали имя Buronius manfredschmidi, или буроний. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ученые сделали открытие в ходе раскопок в Баварии. Как показал анализ, Buronius manfredschmidi жили около 11 млн лет назад и были самыми маленькими среди всех человекообразных обезьян. Вес взрослой особи составлял около 10 килограммов.

Исследователи пришли к выводу, что открытый вид сосуществовал с более крупными гоминидами, названными Danuvius guggenmosi, или данувии.

Форма окаменелостей позволяет предположить, что буронии ловко карабкались по деревьям и питались фруктами. Их большие собратья данувии, напротив, предпочитали жить на земле, были всеядными и освоили прямохождение.

Различия в образе жизни, вероятно, позволили этим двум видам жить в одной среде обитания, не конкурируя за ресурсы, подобно современным гиббонам и орангутангам на Борнео и Суматре.

Это открытие может помочь ученым понять разнообразие гоминидов в эпоху позднего миоцена, когда в Европе обитало по меньшей мере 16 видов человекообразных обезьян.

Ранее ученые выяснили, когда современные люди начали скрещиваться с неандертальцами.