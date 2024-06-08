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Ученые поймали на Луне «радиоселфи» Земли

AAS: изучение радиоволн Земли на Луне ускорит поиск сигналов внеземного разума

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Depositphotos

Американские ученые из Калифорнийского университета в Боулдере уловили и проанализировали радиосигналы с Земли с помощью аппаратуры модуля «Одиссей», находящегося на Луне. Исследование представили на ежегодном собрании Американского астрономического общества (AAS).

По словам руководителя эксперимента, профессора Джека Бернса, размещение радиообсерватории на другом небесном теле дало возможность взглянуть на Землю как на экзопланету — мир, находящийся на орбите другой звезды

«Это позволяет нам задаться вопросом: как бы выглядело наше радиоизлучение с Земли, если бы оно исходило от внеземной цивилизации на соседней экзопланете?» — уточнил Бернс.

В ходе проекта «Одиссей» в течение полутора часов записывал радиофон Земли, излучаемый системами сотовой связи, радиовещательными вышками и другими технологическими источниками. В результате был собран массив данных, представляющий нечто вроде «радиоселфи» нашей планеты.

Ученый отметил, что последний раз подобный эксперимент проводили в 1990-х годах с помощью корабля NASA «Галилео». Проектом руководил знаменитый астроном, писатель и популяризатор науки Карл Саган. Однако информация «Одиссея» оказалась более полной и исчерпывающей.

Исследователи рассчитывают провести второй аналогичный эксперимент на другом лунном модуле CLIPS в 2026 году.

Ранее китайский посадочный модуль успешно спустился на обратную сторону Луны.

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