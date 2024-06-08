Ученые выяснили, когда люди начали скрещиваться с неандертальцами

Международная группа ученых из Германии и США установила, когда предки современных людей начали скрещиваться с неандертальцами, и как долго это продолжалось. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов BioRxiv.

Неандертальцы были одними из ближайших вымерших родственников нашего вида Homo sapiens. Предки обеих линий разошлись около 500 тыс. лет назад.

Более десяти лет назад специалисты обнаружили, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, мигрировавшими из Африки. Сегодня геномы человеческих популяций за пределами Африки содержат от 1% до 2% ДНК неандертальцев.

В новом исследовании антропологи проанализировали более 300 геномов современного человека за последние 45 тыс. лет.

Команда обнаружила, что лучшим объяснением большей части ДНК неандертальцев, обнаруженной в геноме современного человека, стал один крупный период скрещивания, произошедший около 47 тыс. лет назад и длившийся около 6,8 тыс. лет.

Ученые также узнали, как ДНК неандертальца сохранялась в геноме современного человека с течением времени. Чем дольше сохранялся фрагмент неандертальской ДНК, тем больше вероятность того, что он принес какую-то эволюционную пользу современному человеку. И наоборот, ДНК неандертальцев, которая была быстро отсеяна, вероятно, создала определенный эволюционный недостаток.

Оказалось, что сохранившиеся гены неандертальцев связаны с цветом кожи, обменом веществ и иммунной системой, что, вероятно, принесло некую немедленную пользу современным людям, когда они столкнулись с новым эволюционным давлением за пределами Африки.

Команда выяснила, что когда период скрещивания людей и неандертальцев закончился, более 5% генома современного человека было неандертальским по происхождению. То есть, одним из родителей примерно каждого 20-го Homo sapiens был неандерталец.

Ранее ученые выяснили, как разные виды древних людей заботились о своих детях.