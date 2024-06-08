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Создан метод мягкой терапии рака с помощью бактерий

Nature: доставка лекарств бактериями смягчит побочные эффекты терапии рака

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Depositphotos

Ученые использовали молочнокислых бактерий для доставки лекарств против рака непосредственно в опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Химиотерапия рака часто сопровождается серьезными осложнениями из-за повреждения здоровых тканей. В новом исследовании ученые нашли способ избежать воздействия препаратов на здоровые ткани, одновременно повысив эффективность лечения.

Пролекарства — это молекулы, которые превращаются в активные лекарства в организме. Запустить этот процесс может, например, высокая кислотность или низкий уровень кислорода. Такие условия присутствуют в опухолевой среде. Однако остается проблема доставки пролекарств в опухоль. В новом исследовании ученые использовали для этого молочнокислых бактерий Lactobacillus, которые связываются с молекулой на поверхности раковых клеток.

В модели рака носоглотки модифицированные бактерии накапливались в опухоли и высвобождали в ней химиотерапевтический препарат. Новый подход повысил эффективность лекарства на 54%.

«Лечение рака часто наносит чрезвычайно тяжелый урон пациентам. Наше исследование представляет собой значительный шаг на пути к разработке более целенаправленного и менее токсичного подхода к борьбе с раком. Мы надеемся, что это может проложить путь к терапии, которая будет одновременно мягкой и эффективной», — отметили авторы.

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