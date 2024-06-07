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Компонент зубной пасты связали с повышенным риском инсульта и инфаркта

EHJ: сахарозаменитель ксилит из зубной пасты и жвачки может навредить сосудам

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Shutterstock

Употребление сахарозаменителя ксилита связано с повышенным риском инфаркта и инсульта. Это показало исследование, опубликованное в European Heart Journal (EHJ).

Ксилит — популярный заменитель сахара, используемый в конфетах без сахара, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и продуктах для ухода за полостью рта, например, зубной пасте.

В новом исследовании ученые проанализировали уровни ксилита в плазме крови более чем 3000 пациентов из США и Европы. У людей с самым высоким содержанием ксилита чаще происходили инфаркты и инсульты.

Эксперименты на мышах показали, что ксилит может повышать риск образования тромбов. Дальнейшее исследование с участием людей подтвердило, что напитки с ксилитом способствуют свертыванию крови. В теории это может повысить риск формирования тромбов, которые приводят к инфарктам и инсультам.

Авторы подчеркнули, что обнаружили корреляцию, а не причинно-следственную связь. Требуются дополнительные исследования.

«Это не означает, что вы должны выбросить зубную пасту, если в ней есть ксилит. Но мы должны выяснить, может ли потребление продуктов с высоким содержанием ксилита увеличить риск возникновения тромбов», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что подсластитель эритрит может повысить риск инсульта и инфаркта.

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