Стало известно, как будут вводить российскую вакцину от всех видов рака

В России на мышах успешно протестировали универсальную вакцину от всех видов рака. Предполагается, что онкологическим больным в ходе индивидуальной терапии будут вводить препарат внутримышечно или вкалывать в опухоль. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Академик уточнил, что вакцина создается на основе мРНК-технологий. По такому принципу работают вакцины от COVID-19, созданные компаниями «Пфайзер» и «Модерна».

«Важнейшее преимущество состоит в том, что эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена, — то есть того белка или пептидов, которые, разработчик закодировал в этой мРНК. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — рассказал «Газете.Ru» Александр Гинцбург.

В данный момент ученые Центра Гамалеи проводят тестирование вакцины на мышах.

«Мы продемонстрировали, что надо или вкалывать в опухоль, или вкалывать внутримышечно. Если ее вводить через капельницу, то все это проваливается в печень, потому что вакцина упакована в липидную оболочку. А если вкалывать в опухоль или внутримышечно, то она равномерно распределяется по всему организму. Конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос», — объяснил Гинцбург.

Тестирование проводится на мышах с привитой меланомой. В ходе эксперимента на 15-й день, то есть когда начинает работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми животными. В результате непривитые умерли в промежуток между 19 и 22 днем. По словам академика Гинцбурга, привитые животные пока живы.

Подробнее о том, как идет работа над революционной технологией избавления от рака, работает ли «Спутник V» от актуального штамма коронавируса FLiRT, а также что лечит новый российский антибиотик фтортиазинон — читайте в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

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