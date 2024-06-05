Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717612517
Размер текста
А
А
А

Названа главная опасность средств для домашнего отбеливания зубов

The Conversation: избыток перекиси водорода в отбеливающих зубы средствах опасен

close
100%
Depositphotos

Избыток перекиси водорода в средствах для домашнего отбеливания зубов может привести к повреждению и истончению эмали, а также к раздражению слизистых полости рта после использования. Об этом изданию The Conversation рассказал стоматолог Альберт Люнг из Королевского колледжа хирургов Ирландии.

Врач объяснил, что многие средства для домашнего отбеливания содержат более 0,1% перекиси водорода — это главное действующее вещество. Применение средств с концентрацией перекиси от 0,1% до 6% должно производиться только под контролем стоматолога.

Дело в том, что избыток перекиси может повредить и истончить эмаль, что в дальнейшем повысит чувствительность зубов. Также чрезмерно отбеленные зубы с высокой вероятностью будут выглядеть «прозрачными» и приобретут сероватый оттенок. Кроме того, перекись способна вызвать раздражение и покраснение слизистых оболочек полости рта.

Люнг добавил, что многие средства для домашнего отбеливания содержат токсичные и провоцирующие аллергию вещества. К ним относятся гексаметафосфат натрия (осветлитель) и карбопол (стабилизатор и загуститель).

Ранее врач назвал две ошибки при чистке, из-за которых желтеют зубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами