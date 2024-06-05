Названа главная опасность средств для домашнего отбеливания зубов

Избыток перекиси водорода в средствах для домашнего отбеливания зубов может привести к повреждению и истончению эмали, а также к раздражению слизистых полости рта после использования. Об этом изданию The Conversation рассказал стоматолог Альберт Люнг из Королевского колледжа хирургов Ирландии.

Врач объяснил, что многие средства для домашнего отбеливания содержат более 0,1% перекиси водорода — это главное действующее вещество. Применение средств с концентрацией перекиси от 0,1% до 6% должно производиться только под контролем стоматолога.

Дело в том, что избыток перекиси может повредить и истончить эмаль, что в дальнейшем повысит чувствительность зубов. Также чрезмерно отбеленные зубы с высокой вероятностью будут выглядеть «прозрачными» и приобретут сероватый оттенок. Кроме того, перекись способна вызвать раздражение и покраснение слизистых оболочек полости рта.

Люнг добавил, что многие средства для домашнего отбеливания содержат токсичные и провоцирующие аллергию вещества. К ним относятся гексаметафосфат натрия (осветлитель) и карбопол (стабилизатор и загуститель).

Ранее врач назвал две ошибки при чистке, из-за которых желтеют зубы.