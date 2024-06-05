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Уцелевшая в пламени звезды планета поставила в тупик ученых

TAJ: открыта экзопланета, сохранившая атмосферу в экстремальной близости к звезде

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ESA

Американские астрономы из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений обнаружили экзопланету TIC 365102760 b, которая каким-то образом смогла уцелеть при превращении родительской звезды в красного гиганта. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Команда дала TIC 365102760 имя Феникс в честь мифической птицы, способной возрождаться из пламени.

Феникс расположен в 1,8 тыс. световых лет от Земли на орбите старой звезды, приближающейся к концу своего жизненного цикла. Он в 6,2 раза больше и примерно в 20 раз массивнее нашей планеты.

Расстояние между звездой и Фениксом составляет лишь 9 млн километров, или 0,06 дистанции между Землей и Солнцем. При таком близком контакте Феникс должен был превратиться в выженное каменное ядро, однако планета сохранила плотную атмосферу.

«Это самая маленькая планета, которую мы когда-либо находили вокруг одного из красных гигантов, и, вероятно, планета с самой низкой массой, вращающаяся вокруг звезды такого класса. Мы не знаем, почему у Феникса все еще есть атмосфера, в то время как похожие миры теряли атмосферу в гораздо менее экстремальных условиях», — отметил руководитель исследования, астрофизик Сэм Грюнблатт.

Исследователи полагают, что удача не будет сопровождать Феникс вечно, и примерно через 100 млн лет красный гигант полностью поглотит планету.

Ранее астрономы нашли похожую на Землю планету на орбите очень холодной звезды.

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