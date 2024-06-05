Россиянам рассказали о полезных съедобных сорняках

Пирожки со снытью, суп из крапивы, варенье из одуванчиков, салат с клевером — о пользе этих блюд с дикими травами «Известиям» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Крапива содержит множество веществ, которые необходимы для здоровья зрения, мозга, костей и сосудов. Для кулинарии врач рекомендовала использовать двудомную крапиву, которая отличается высоким стеблем и крупными листьями. В мае и начале июня она мягкая и почти не жжется. Ее обдают кипятком и добавляют в салат, делают крапивные щи.

Из цветов одуванчиков можно сварить варенье, из молодых листьев — чай или салат, а из корня — настойки и отвар, напоминающий кофе. Одуванчик полезен для иммунитета и богат клетчаткой. Лучше всего использовать его свежим: термическая обработка разрушит витамины.

Многолетний сорняк сныть можно добавить в начинку пирогов, использовать в качестве приправы или добавить в суп вместо капусты. Пищевые волокна из сныти благотворно влияют на пищеварение, а витамины, железо, кальций и калий полезны для иммунной системы, сосудов, костей, ногтей, мышц и зубов. Этим же системам принесет пользу луговой клевер. Его обычно заваривают с чаем или добавляют в салат.

Врач подчеркнула, что не стоит переедать дикоросы, надеясь на особые лечебные свойства. Во многих дикорастущих растениях содержатся вещества, способные навредить организму. Если человек принимает какие-то лекарства, то нужно проконсультироваться с врачом перед употреблением дикоросов. Также эксперт рекомендовала не собирать растения вблизи автомобильных и железных дорог, рядом с фабриками и заводами.

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