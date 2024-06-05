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Уникальные пациенты с бессимптомной болезнью Альцгеймера помогут найти лекарство от деменции

Daily Mail: 12 пациентов с бессимптомной болезнью Альцгеймера помогут побороть ее

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Depositphotos

Биологи изучили ткань мозга 12 пациентов с болезнью Альцгеймера, но без симптомов деменции. Исследование поможет найти новые подходы к лечению заболевания, сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали образцы мозга из Биобанка Нидерландов. Из тысяч пациентов им удалось найти 12 человек без симптомов деменции, но с признаками болезни Альцгеймера в мозге. Особенности генетики этих пациентов могли сделать их устойчивыми к деменции, считают ученые.

«Если мы сможем найти молекулярную основу этой устойчивости, то у нас появятся отправные точки для разработки лекарств против болезни Альцгеймера», — объяснили ученые.

Дальнейший анализ показал, что у уникальных пациентов было меньше иммунных клеток, которые вызывают воспаление в мозге и потерю нервных клеток. Кроме того, у пациентов отличались гены, отвечающие за выработку металлотионеина — антиоксиданта, защищающего мозг от повреждения свободными радикалами. Также ученые обнаружили, что устойчивый к деменции мозг лучше справляется с самоочисткой от токсичных белков и мусора.

Большинство средств против болезни Альцгеймера (например, препарат Лекемби) нацелены на агрегаты амилоидных белков — токсичные образования, которые появляются при деменции. Однако ни одно лекарство не приводит к значительному улучшению когнитивной функции. Ученые надеются, что дополнительные исследования устойчивых к деменции пациентов позволят найти защитные генетические варианты.

Ранее ученые нашли новый фактор риска деменции у женщин.

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