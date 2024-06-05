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Препараты для похудения связали со снижением риска рака на 20-50%

Daily Mail: Оземпик и Вегови снижают риск рака груди и кишечника на 20-50%

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Shutterstock

Оземпик и Вегови, революционные лекарства против диабета и ожирения, могут снизить риск развития нескольких видов рака на 20-50%. Об этом сообщает Daily Mail.

Агонисты GLP-1 — новый класс лекарств, в которые входят инъекционные препараты Оземпик и Вегови. Они совершили революцию в лечении ожирения и диабета 2-го типа. Также было показано, что прием этих лекарств снижает риск инсультов и инфарктов.

В новом исследовании ученые из США проанализировали данные более 34 тысяч пациентов с ожирением. Часть из них перенесла операцию по уменьшению объема желудка, остальные поучали агонисты Оземпик или Вегови. За пациентами наблюдали около года. Снижение риска связанных с ожирением раковых опухолей (молочной железы, кишечника и печени) было примерно одинаковым в группе препаратов и хирургии: 19%.

В другом исследовании Гарвардского университета ученые проанализировали данные 1448 женщин с раком молочной железы и диабетом 2 типа. Половина пациенток принимала Оземпик или Вегови. Их риск летального исхода в течение пяти лет был на 33% ниже, а риск инсультов и инфарктов был ниже на 41%.

Анализ данных 1,2 миллиона пациентов с диабетом 2-го типа показал, что риск рака кишечника снижался на 50% при терапии Оземпиком или Вегови (по сравнению с получавшими инсулин).

Для того, чтобы доказать защитный эффект Оземпика и Вегови, понадобятся дополнительные исследования, подчеркнули авторы.

Ранее ученые успешно протестировали пероральную форму семаглутида — основного компонента Оземпика и Вегови.

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