Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SpaceX разрешили четвертый испытательный полет звездолета

SpaceX получила лицензию на запуск большой лунной ракеты

close
100%
planet4589/Twitter

Starship, самая мощная ракета-носитель из когда-либо построенных, взлетит 6 июня во время 120-минутного стартового окна, которое откроется в 8 утра по восточному времени. Прямая трансляция летных испытаний будет доступна на сайте SpaceX примерно за 30 минут до старта.

Корабль Starship — это и верхний космический корабль Starship, и ракетный ускоритель, известный как Super Heavy. Он будет запущен с частной базы компании Starbase в Бока-Чика (штат Техас, США).

Федеральное управление гражданской авиации, которое лицензирует коммерческие запуски ракет, во вторник дало SpaceX разрешение на летные испытания и заявило, что компания «выполнила все требования безопасности и другие лицензионные требования для этого испытательного полета».

SpaceX предложила три сценария входа Starship в атмосферу, которые не потребуют расследования в случае потери корабля. К числу потенциальных аварий относятся выход из строя теплового экрана, потеря контроля над аппаратом в полете и отказ двигателя во время приземления.

«Если с кораблем Starship произойдет другая аномалия, может потребоваться расследование, а также если аномалия произойдет с ракетой-носителем Super Heavy», — уточнили в компании.

Ранее огромный кусок ракеты SpaceX Илона Маска рухнул на кемпинг в Северной Каролине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами