SpaceX разрешили четвертый испытательный полет звездолета

Starship, самая мощная ракета-носитель из когда-либо построенных, взлетит 6 июня во время 120-минутного стартового окна, которое откроется в 8 утра по восточному времени. Прямая трансляция летных испытаний будет доступна на сайте SpaceX примерно за 30 минут до старта.

Корабль Starship — это и верхний космический корабль Starship, и ракетный ускоритель, известный как Super Heavy. Он будет запущен с частной базы компании Starbase в Бока-Чика (штат Техас, США).

Федеральное управление гражданской авиации, которое лицензирует коммерческие запуски ракет, во вторник дало SpaceX разрешение на летные испытания и заявило, что компания «выполнила все требования безопасности и другие лицензионные требования для этого испытательного полета».

SpaceX предложила три сценария входа Starship в атмосферу, которые не потребуют расследования в случае потери корабля. К числу потенциальных аварий относятся выход из строя теплового экрана, потеря контроля над аппаратом в полете и отказ двигателя во время приземления.

«Если с кораблем Starship произойдет другая аномалия, может потребоваться расследование, а также если аномалия произойдет с ракетой-носителем Super Heavy», — уточнили в компании.

Ранее огромный кусок ракеты SpaceX Илона Маска рухнул на кемпинг в Северной Каролине.