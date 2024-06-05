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Остановки дыхания во сне могут спровоцировать рецидив рака легких, выяснили ученые

SLEEP 2024: апноэ во сне взимосвязано с риском ускоренного рецидива рака легких

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Ученые из клиники Мейо в составе научного коллектива установили, что эпизодическая гипоксемия и гипоксическая нагрузка, связанные с остановками дыхания во сне, могут стать провокаторами ускоренного рецидива рака легких. Результаты исследования представлены на ежегодном научном собрании SLEEP 2024.

Исследование проводилось на основе данных о здоровье 403 взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легких в истории болезни (на момент начала исследования все участники завершили лечение). Информация об участниках была собрана в период с января 2016 года по сентябрь 2023 года. Средний возраст пациентов составлял 74 года.

За время наблюдения за испытуемыми у 68 из них (22%) был рецидив рака. Ученые сосредоточились на поиске причин повторного развития новообразований. Они обнаружили, что рецидивирование рака могло произойти из-за гипоксической нагрузки и пизодической гипоксемии, связанной с обструктивным апноэ во сне.

Апноэ — это расстройство работы дыхательной системы, при котором случаются непродолжительные приостановки дыхания во сне. Такие остановки дыхания могут стать причиной эпизодической гипоксемии — снижения уровня кислорода в крови, и повышения гипоксической нагрузки на организм.

Уточняется, что снижение среднего значения насыщения организма кислородом до 89% и единичные падения уровня кислорода достоверно коррелировали с ускорением рецидива рака.

Ранее ученые нашли причину лекарственной устойчивости рака.

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