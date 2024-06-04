Врач рассказал о «менее вредных» альтернативах сигаретам

Пар электронных сигарет содержит в себе большое количество ионов свинца и других тяжелых металлов, а курение кальяна и сигар повышает риск развития рака аналогичным традиционным сигаретам образом. Об этом изданию Medical Хpress рассказал Доктор Джон Эбберт, медицинский директор Центра никотиновой зависимости Клиники Майо.

Врач объяснил, что табак достоверно связан с повышенным риском развития многих видов рака — легких, губы, горла, пищевода, желудка и шейки матки. При этом безопасного способа его употребления не существует.

Распространенное заблуждение заключается в том, что сигары менее вредны, чем сигареты. Этот миф основан на принципе курения сигар без «втягивания» дыма. Эбберт уточнил, что через слизистую оболочку рта всасывается примерно такое же количество вредных веществ, как и при попадании дыма в легкие. Это значит, что любители сигар находятся в группе риска развития онкологических заболеваний.

Другие альтернативы традиционному курению, такие как вейпы и кальяны, также опасны для здоровья. Пар электронных сигарет содержит в себе большое количество ионов свинца и других тяжелых металлов. При курении кальяна в организм попадает около семи тысяч химических веществ, многие из которых являются токсичными.

Ранее было названо суточное количество алкоголя, повышающее риски развития рака.