Врач рассказал, какие виды боли существуют

Анестезиологи-реаниматологи занимаются ноцицептивной (физиологическая боль от болевого стимула) и нейропатической (возникающей от патологического возбуждения нейронов без стимула) болью, как острой, так и хронической. Это два разных механизма возникновения боли, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации для взрослого населения №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ Борис Теплых.

«Нейропатическая боль возникает без повреждений, человек просто ощущает боль. Эта боль идет уже не от рецепторов, а от их проводников, которые были повреждены в результате нарушения целостности нервных окончаний или самих нервов (сенсорных, двигательных, вегетативных). Например, есть люди с повреждением шейного и грудного отделов спинного мозга, и они боли не чувствуют. И наоборот у нас могут быть сформированы в центральной нервной системе какие-то центры боли, — в этом случае причин для боли нет, а она есть», – рассказал специалист.

По его словам, именно так происходит хронизация острой боли. Если человек ощущает ее больше двух месяцев, то она хронизируется. В этом случае первичная причина боли может быть устранена, но физические страдания все равно останутся.

Ноцицептивная боль возникает уже в результате повреждения болевых рецепторов. По словам Теплых, купируют оба вида боли по-разному.

«Если мы говорим о ноцицептивной боли, то мы должны блокировать проведение боли от этих рецепторов к коре и восприятие этой импульсации корой. Мы это делаем во время оперативного вмешательства, то есть здесь мы используем все инструменты для общей и регионарной анестезии. Если мы говорим о нейропатической боли, то это более сложная задача, которая часто не связана с операциями и обычными способами, которые мы используем для ноцицептивных механизмов. Здесь основная проблема заключается в том, что происходит импульсация из патологически активированного нейрона. отвечающего за передачу боли», – рассказал врач.

Подробнее о том, какие виды боли существуют, почему анестезиологи их по-разному купируют, какие существуют технологии, помогающие врачам контролировать ее уровень, и какое место на сегодняшний день занимает искусственный интеллект в анестезиологии и интенсивной терапии – в интервью Теплых.

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