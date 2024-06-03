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Врач рассказал, можно ли научиться не чувствовать боль

Врач Теплых: человек может заставить себя не чувствовать боль

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Shutterstock/New Africa

Человек может заставить себя не чувствовать боль, однако организм все равно на нее будет реагировать, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации для взрослого населения №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ Борис Теплых.

«Боль — это осознанные ощущения человека в ответ на физические или душевные страдания, поэтому без сознания нет и боли. Надо понимать, что, когда мы говорим о боли, мы говорим и об эмоциональной составляющей. Можно заставить себя не чувствовать боль, но это вовсе не значит, что организм не будет на нее реагировать. У всех людей разное восприятие боли, разная эмоциональная окраска, — это зависит от психотипа человека», – рассказал врач.

По его словам, реакция организма на боль есть всегда. Она приводит не только к подъему давления, к красному лицу, но и к выбросу большого количества гормонов, защищающих его от повреждения.

«Эти гормоны, с одной стороны, защищают, а с другой стороны, вредят. У врачей есть такое понятие, как стрессовое повреждение слизистых желудочно-кишечного тракта. Часто от этого страдают пациенты, долго лежащие в реанимации, которые вроде бы в седации находятся и сами без сознания, но организм все равно в ответ на боль выбрасывает гормоны и истощается. Это большая проблема в интенсивной терапии», – рассказал врач.

Подробнее о том, какие виды боли существуют, почему анестезиологи их по-разному купируют, какие существуют технологии, помогающие врачам контролировать ее уровень, и какое место на сегодняшний день занимает искусственный интеллект в анестезиологии и интенсивной терапии – в интервью Теплых.

Ранее врач назвала возраст, когда появляются признаки «истинного» старения кожи.

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