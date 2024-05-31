В Казахстане обнаружили золотые сокровища древнего государства Кангюй

В Казахстане специалисты Центра археологии ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова обнаружили искусно сделанные драгоценные украшения, относящиеся к эпохе государства Кангюй. Артефакты были найдены в ходе раскопок трех курганов в могильнике Толебайтобе в Туркестанской области, сообщается на официальном портале правительства Республики Казахстан (GOV.KZ).

По оценкам археологов, обнаруженные изделия были изготовлены около 2 тыс. лет назад.

Среди них ученые отметили круглое бронзовое зеркало китайской династии Хань — очень редкий и дорогой предмет, которым могли пользоваться только самые богатые и влиятельные люди того времени. Ранее подобные зеркала находили только на территории современного Афганистана, где некогда располагался центр Кушанской империи, и в гробницах сарматских царей на Южном Урале.

Кроме того, исследователи нашли искусно выполненные золотые серьги в форме полумесяца, инкрустированные бирюзой и рубинами. Также команда выкопала наконечники для стрел, предназначенные для охоты на птиц, кувшин, пряжку для ремня, заколку, браслеты и другие реликвии.

По словам ученых, все эти предметы были обнаружены в одном кургане. Обследование двух других показало, что их разграбили много лет назад.

Исследователи уточнили, что государство Кангюй существовало между III веком до нашей эры и V веком нашей эры, занимая обширные пространства в Центральной Азии. Страна вела торговлю с Китаем, Кушанской империей и даже с древним Римом. Однако историкам до сих пор точно неизвестны ни этнический состав страны, ни языки, на которых говорили ее жители.

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