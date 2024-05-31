Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жалобы на стресс могут навредить карьере, выяснили ученые

PersPsycho: жалующиеся на стресс работники кажутся менее компетентными

close
100%
Shutterstock

Психологи из Университета Джорджии обнаружили, что люди, которые «хвастаются» повышенным уровнем стресса на работе, кажутся окружающим менее компетентными сотрудниками. Результаты исследования опубликованы в журнале Personnel Psychology (PersPsycho).

В двухэтапном исследовании приняли участие 360 человек. Испытуемым нужно было оценить компетентность воображаемых коллег, только что вернувшихся с конференции, по двум фразам. Первое высказывание информировало окружающих о том, что произошло на конференции. Второе представляло собой набор из двух фраз — «Эта задача просто переполнила чашу моего терпения» и «Вы не представляете, в каком стрессе я нахожусь».

В большинстве своем добровольцы охарактеризовали коллегу-жалобщика как менее компетентного. Участники также заявили, что с меньшей вероятностью помогли бы ему в сложной ситуации.

На втором этапе исследования ученые обнаружили, что у коллег «хвастунов стрессом» чаще был повышен уровень личного стресса и наблюдались признаки эмоционального выгорания.

Ученые отметили, что разговоры о напряжении и усталости на работе могут принести людям чувство облегчения. Однако некоторые сотрудники склонны «хвастаться» своим уровнем стресса для привлечения внимания к собственной деятельности, а также для получения поддержки и одобрения. Как показало исследование, в действительности такие разговоры могут привести к результатам, кардинально отличающимся от желаемых.

Ранее стало известно, какая фаза сна наиболее важна для профилактики стресса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами