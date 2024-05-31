Жалобы на стресс могут навредить карьере, выяснили ученые

Психологи из Университета Джорджии обнаружили, что люди, которые «хвастаются» повышенным уровнем стресса на работе, кажутся окружающим менее компетентными сотрудниками. Результаты исследования опубликованы в журнале Personnel Psychology (PersPsycho).

В двухэтапном исследовании приняли участие 360 человек. Испытуемым нужно было оценить компетентность воображаемых коллег, только что вернувшихся с конференции, по двум фразам. Первое высказывание информировало окружающих о том, что произошло на конференции. Второе представляло собой набор из двух фраз — «Эта задача просто переполнила чашу моего терпения» и «Вы не представляете, в каком стрессе я нахожусь».

В большинстве своем добровольцы охарактеризовали коллегу-жалобщика как менее компетентного. Участники также заявили, что с меньшей вероятностью помогли бы ему в сложной ситуации.

На втором этапе исследования ученые обнаружили, что у коллег «хвастунов стрессом» чаще был повышен уровень личного стресса и наблюдались признаки эмоционального выгорания.

Ученые отметили, что разговоры о напряжении и усталости на работе могут принести людям чувство облегчения. Однако некоторые сотрудники склонны «хвастаться» своим уровнем стресса для привлечения внимания к собственной деятельности, а также для получения поддержки и одобрения. Как показало исследование, в действительности такие разговоры могут привести к результатам, кардинально отличающимся от желаемых.

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