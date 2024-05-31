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Врач рассказала, почему опасно постоянно следить за уровнем глюкозы в крови

Health News: постоянное отслеживание уровня сахара в крови повышает тревожность

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Freepik.com

Стремление здоровых людей постоянно отслеживать концентрацию глюкозы в крови способно привести к расстройствам пищевого поведения и повышению тревожности. Об этом изданию Health News рассказала дипломированный диетолог из США Эмили Ван Экк.

Врач уточнила, что регулярное отслеживание здоровыми людьми (без диабета) показателей сахара в крови становится одним из современных трендов. В социальных сетях многие пользователи и создатели контента концентрируются на поиске информации о продуктах и типах питания, которые позволили бы им «избегать опасных скачков сахара».

По мнению диетолога, такая зацикленность на уровне сахара потенциально вредна для среднестатистического здорового человека. Дело в том, что в норме организм большинства людей способен самостоятельно регулировать концентрацию глюкозы в крови без какой-либо «помощи». При этом колебания уровня сахара не сигнализируют о каких-либо патологиях — они являются нормальной частью процесса переваривания пищи.

Стремление поддерживать глюкозу в крови на определенной отметке может привести к расстройствам пищевого поведения — боязни углеводов или сладких продуктов или нерациональному питанию в целом. Также страх перед мнимыми скачками сахара может вынуждать людей испытывать постоянную, разрушительную для психического здоровья тревогу.

Ранее врач назвал неочевидный признак диабета.

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