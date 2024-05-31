Назван неожиданный фактор риска поздней эпилепсии

Ученые из медицинской школы Джонса Хопкинса обнаружили связь между апноэ (остановками дыхания во сне) и повышенным риском развития эпилепсии после 60 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о качестве сна более 1300 добровольцев. Они обнаружили, что сокращение содержания кислорода в организме до 80% и ниже во время сна (состояние, известное как ночная гипоксия) повышало вероятность развития поздней эпилепсии (в возрасте старше 60 лет) в три раза.

Отмечается, что ночная гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе. Это явление связано с синдромом обструктивного апноэ сна — опасным заболеванием, которое проявляется ночным храпом и периодическими остановками дыхания во сне. Ученые добавили, что такая корреляция сохранялась при учете других факторов, таких как возраст, пол, наличие других заболеваний (гипертонии, инсульта) в анамнезе.

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