Ученые выявили новый безопасный способ мужской контрацепции

Ученые из медицинского Колледжа Бейлора (США) обнаружили, что ингибирование (снижение активности) белка STK33, важного для мужской фертильности, может вызывать безопасное обратимое бесплодие у самцов мыши. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Анализ результатов экспериментов на мышах показал, что препараты, нацеленные на снижение активности киназы STK33, успешно вызывают обратимое бесплодие. Это происходит без каких-либо токсических побочных эффектов или нанесения вреда репродуктивной функции в долгосрочной перспективе.

Ученые установили, что одним из самых перспективных соединений является CDD-2807. Молекулы препаратов на его основе эффективно преодолевают гематоэнцефалический барьер, не накапливаются в головном мозге и оказывают контрацептивный эффект, имитирующий приводящие к бесплодию генетические нарушения в STK33.

По словам исследователей, ингибиторы STK33 в будущем можно будет использовать как безопасное негормональное средство для мужской контрацепции. Ученые отметили, что перед началом испытаний на добровольцах необходимо провести дополнительные долгосрочные исследования для оценки потенциальных рисков, связанных с длительным использованием ингибиторов STK33.

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