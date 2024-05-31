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Названа черта характера, присущая людям со здоровым сердцем

The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца

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Shutterstock

Люди, которые легко погружаются в какую-либо деятельность, обладают лучшим психическим и сердечно-сосудистым здоровьем. Об этом изданию The Conversation рассказала Мириам Мосинг, доцент кафедры генетики поведения Каролинского института в Швеции.

Специалист объяснила, что увлечение новым делом без оглядки на время зачастую представляет собой так называемый «поток» — состояние повышенной концентрации, которое сопровождается увеличением производительности. Мосинг отметила, что склонность испытывать состояние потока коррелирует с высокими показателями сердечно-сосудистого здоровья. Это показало исследование ученых Юго-западного университета Цзяотун в Китае.

Согласно результатам другой научной работы, проведенной Мосинг и ее коллегами, у увлеченных людей снижен риск развития как болезней сердца, так и депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства. Исследователи предположили, что «поток» способствует защите от разрушительного влияния стресса, негативно сказывающегося как на физическом, так и на психическом благополучии.

Ранее было раскрыто влияние одеял и простыней с подогревом на сердце.

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