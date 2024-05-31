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Врач оценила эффективность пирсинга для лечения мигрени

Невролог Кислова рассказала о влиянии пирсинга уха на мигрень

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Прокол уха для борьбы с мигренью не доказал своей эффективности. Вместо этого следует использовать препараты, воздействующие на молекул-виновников мигрени. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог клиники DocMed Елена Кислова.

«Пирсинг уха Дейс или Дейт (по-английски пишется как «Daith») — это прокол уха, расположенный на ножке завитка с одной или двух сторон. Последнее время можно встретить его использование в качестве альтернативного метода лечения хронической мигрени. Эффективность этого для некоторых людей может объясняться эффектом самовнушения. Другая гипотеза — воздействие на блуждающий нерв», — объяснила врач.

Данных об эффективности и действии пирсинга на мигрень в научной литературе нет, подчеркнула Кислова. В обзорной статье ученые проанализировали данные 186 статей исследований. Они пришли к выводу, что имеющаяся литература в сочетании с зарегистрированным рецидивом боли, а также связанными с этим побочными эффектами указывают на то, что пирсинг не стоит использовать для лечения мигрени или головных болей напряжения.

«Существуют методы лечения мигрени с доказанной эффективностью. Например, ежемесячное подкожное введение моноклональных антител, специально разработанных против белков CGRP (виновников мигрени) или рецепторов к ним. В России доступны «Аджови» и «Иринэкс». Также эффективно введение ботулотоксина по специально разработанному протоколу в точки на лице, голове и шее раз в 12 недель», — рассказала Кислова.

Для профилактики мигрени могут использоваться лекарства, которые разработаны для лечения других заболеваний: некоторые антидепрессанты, антиконвульсанты (средства против судорог), препараты для коррекции артериального давления или сердечного ритма.

«Таким образом, мигрень нужно не только обезболивать, но и профилактировать, не тратя при этом время на неэффективные методы лечения», — заключила врач.

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