проект

>

Врач рассказал о простом способе избежать травм на даче

Ортопед Кучеев: при работе на даче важно не пытаться сделать больше возможного

close
100%
Depositphotos

Главное правило работы на даче — сопоставление своих возможностей с объемом работ. Об этом «Доктору Питеру» рассказал ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев.

Любая физическая нагрузка требует постепенного увеличения: не нужно стараться переделать все дела в первый день. Важно сопоставлять свои физические возможности и возраст с объемом работ. Во время любой статической нагрузки обязательны перерывы каждые 30-40 минут. Также важно держать спину при наклонах прямой. Для прополки врач рекомендовал работать на коленях, используя специальные наколенники.

«Иначе, если обострятся хронические проблемы, лечиться потом придется долго. Нередко случаются повреждения связок в голеностопном суставе, переломы лодыжек, перелом лучевой кости в суставном месте при падении на выпрямленную руку. Но это несерьезные травмы», — подчеркнул врач.

К более опасным травмам может привести неправильно подобранная обувь, одежда и отсутствие индивидуальной защиты: каски, очков. При неаккуратном использовании триммера или газонокосилки можно повредить ноги, а свободную одежду может закрутить на острые части строительных инструментов. Врач добавил, что летом становится больше пациентов, пострадавших от ожогов: дачники обжигаются горячей водой и случайно прикасаются к горячей печке.

Также стоит вакцинироваться от столбняка. Большинству людей прививку делали в 14-16 лет. Ревакцинация нужна каждые 10 лет. Сделанная в детстве прививка уже не работает, подчеркнул врач. При любом нагноении раны врач рекомендовал обратиться к хирургу в поликлинику.

«Иногда таких пациентов даже направляют в стационар. Любое нагноение даже поверхностной раны может быть чревато развитием более глубокой инфекции, вплоть до генерализации — распространения инфекции по всему организму», — рассказал Кучеев.

Ранее врач рассказала, как отличить межреберную невралгию от инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами