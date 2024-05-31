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Врач рассказала о правиле «ТТТ» при мигрени

Терапевт Чиркова: во время мигрени нужно находиться в тепле, тишине и темноте

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Для облегчения состояния при мигрени следует находить в тишине, тепле и темноте. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Снять боль на пике приступа мигрени практически невозможно, отметила врач. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо). После эпизода человек может восстанавливаться до двух суток, страдая от слабости, тяжести в голове и дискомфорта в животе (диспепсии).

Врач добавила, что у одних людей приступы мигрени могут повторяться до 15 раз в месяц, у других — раз в несколько лет. Среди больных в два раза больше женщин, первый приступ обычно происходит в молодом возрасте. Чаще болеют люди умственного труда со склонностью к тревожности.

До этого невролог рассказала, что для борьбы с причиной мигрени разработаны лекарства — моноклональные антитела к CGRP. Также эффективна ботулинотерапия, а для профилактики приступов — противосудорожные, антидепрессанты, лекарства для лечения заболеваний сердца. Средств с недоказанной эффективностью (например, Дейс-пирсинга) врач рекомендовала избегать.

Ранее врачи рассказали о симптомах и причинах громоподобной боли.

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