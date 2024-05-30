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Ученые открыли способ регенерации тканей с помощью неорганических материалов

AdvSci: создан метод восстановления костей с помощью наносиликатов

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Courtesy of Gutruf Lab

Американские ученые из Техасского университета A&M изучили возможности регенерации тканей организма с помощью неорганических составов. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

По словам авторов доклада, в основу их открытия легли древние практики медицины народов мира. Например, в Египте считали, что медная руда снимает воспаление глаз, в Китае изжогу лечили киноварью, а коренные народы Америки применяли глину против воспаления.

В новом исследовании команда нашла способ использовать наноматериалы на минеральной основе — наносиликаты — для восстановления скелетно-мышечной системы. Как показали эксперименты, клеточные пути формирования костей и хрящей можно активировать в стволовых клетках за счет неорганических ионов.

«Одним из наиболее важных результатов нашего исследования является способность этих наносиликатов стабилизировать стволовые клетки в состоянии, способствующем регенерации скелетных тканей. Это имеет решающее значение для стимулирования контролируемого и устойчивого роста костей, что является серьезной проблемой в современных регенеративных методах лечения», — объяснил один из авторов проекта, доктор Ахилеш Гахарвар.

Ученые отметили, что открытие позволит использовать неорганические биоматериалы в сочетании с методами трехмерной биопечати для производства индивидуальных костных имплантов для черепно-лицевой реконструкции. Исследователи считают, что такой подход будет безопаснее применяемой сегодня белковой терапии, которая часто провоцирует появление раковых опухолей.

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