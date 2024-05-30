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Женщина в Чехии во время прогулки нашла клад с серебряными монетами

Женщина из Чехии нашла клад со средневековыми монетами во время прогулки

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Archeologický ústav AV ČR

В Чехии женщина в городе Кутна-Гора вышла на прогулку и нашла средневековый клад с монетами. Об этом сообщил Институт археологии Чешской академии наук (ARUP).

По данным ученых, клад состоял из более чем 2,1 тысячи серебряных монет, отчеканенных между 1085 и 1107 годами. Эксперты полагают, что они были изготовлены в Праге и перевезены потом в Богемию. По словам археологов, подобные открытия случаются раз в десять лет.

«Монеты были изготовлены ​​из сплава, который, помимо серебра, содержит примесь меди и свинца. Определение конкретного состава поможет определить происхождение серебра», — заявили ученые.

Археолог Филип Велимский отметил, что сокровища были спрятаны во времена политической нестабильности в средневековой Чехии. Монеты хранились в керамическом контейнере, который с годами разрушился. Сражения в тот исторический период были обычным явлением, и в контейнере могли быть средства «для выплаты заработной платы или военных трофеев». По словам эксперта, стоимость этих монет в то время была «невообразимой».

Ранее сообщалось, что супруги из Англии сделали на своей кухне ремонт и нашли ведро с монетами времен правления Елизаветы I.

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