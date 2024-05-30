Врач назвал неочевидный признак диабета

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что долгое заживление ран может свидетельствовать о диабете.

Мясников рекомендовал пациентам с диабетом в случае получения ран интенсивно снижать уровень сахара в крови.

«Контролируй хотя бы в данный момент (получения травмы. — «Газеты.Ru») уже инсулином. Держи хотя бы две-три недели сахар пониженный», — посоветовал врач.

Он добавил, что долгое заживление ран может говорить о венозной недостаточности, а также о снижении иммунитета.

До этого ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый напиток, который способен снижать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом. В основе напитка лежит белковый гидролизат, который, по словам разработчиков, может эффективно дополнять традиционное лечение сахарного диабета первого типа и помогать сократить потребление инсулина.

Ранее портал Daily Mail писал, что проверка людей с диабетом и гипертонией на хроническую болезнь почек (ХБП) в 45 лет может спасти сотни тысяч жизней.