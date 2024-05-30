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Ракета с грузовым космическим кораблем стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с Байконура

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с площадки №31 на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС из Центра управления полетами.

Отмечается, что спустя примерно через девять минут корабль окажется на орбите, где он проведет 50 часов 4 минуты.

Через двое суток после старта корабль должен приблизиться к Международной космической станции (МКС). Стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 14:47 мск 1 июня. На орбите грузовой корабль должен пробыть в течение 173 суток.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Российская Федерация совместно с Китайской Народной Республикой начнет экспансию Луны после 2036 года. По его словам, РФ готова сотрудничать с иностранными партнерами в строительстве Российской орбитальной станции. Борисов в том числе допустил возможность совместной работы с США над этим проектом.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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