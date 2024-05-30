Создан пластырь, помогающий выявлять рак кожи на ранней стадии

Ученые из Каролинского института в Швеции разработали новый тип пластыря с микроиглами, способными улавливать биомаркеры злокачественной меланомы на поверхности кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials (AdvMaterials).

Пластырь оснащен микроиглами, которые могут обнаруживать тирозиназу, фермент, являющийся важным биомаркером злокачественной меланомы. Это злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток кожи, продуцирующих меланины. Измеряя уровень фермента непосредственно в коже, можно быстро выявить изменения, связанные с заболеванием.

Разработку уже протестировали на образцах человеческой ткани, взятых у здоровых добровольцев. Сначала ученые нанесли тирозиназу непосредственно на кожу, а затем поместили на ее поверхность пластырь. Исследователи отметили, что такая процедура не слишком болезненна. Кроме того, использование пластыря позволяет получить результаты диагностики быстрее по сравнению с традиционной биопсией — прижизненным взятием клеток или тканей (биоптата) из организма для исследования в лаборатории.

Сейчас ученые планируют продолжить совершенствование разработки перед потенциальным массовым внедрением.

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