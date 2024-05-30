Стало известно, как стресс может навредить здоровью глаз

В условиях стресса в организме усиливается общее воспаление, выступающее провокатором синдрома сухого глаза — комплексного заболевания, возникающего вследствие снижения качества и /или количества слезной жидкости. Об этом изданию MedicalXpress рассказал офтальмолог Даррен Грегори из медицинской школы при Университете Колорадо.

Врач объяснил, что продолжительный рабочий день, недостаточное количество сна и трудности при совмещении работы с социальной жизнью могут стать причиной эмоционального стресса. Напряжение может накапливаться и оказывать весомое физиологическое негативное воздействие на весь организм, включая органы зрения.

Общее воспаление в организме, вызванное стрессом, способно усугубить сухость глаз. В условиях воспаления белые кровяные тельца (лейкоциты), выступающие важной составляющей иммунной системы человека, собираются на поверхности глаз и начинают выделять особые химические вещества. Эти соединения и являются причиной жжения и рези, ощущения песка в глазах, покраснения и быстрого утомления при зрительной работе.

Кроме того, стресс может повысить чувствительность к боли во всем теле. По этой причине симптомы синдрома сухого глаза в период эмоциональной перегрузки могут ощущаться острее.

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