Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как стресс может навредить здоровью глаз

MedicalXpress: стресс усугубляет синдром сухого глаза

close
100%
Depositphotos

В условиях стресса в организме усиливается общее воспаление, выступающее провокатором синдрома сухого глаза — комплексного заболевания, возникающего вследствие снижения качества и /или количества слезной жидкости. Об этом изданию MedicalXpress рассказал офтальмолог Даррен Грегори из медицинской школы при Университете Колорадо.

Врач объяснил, что продолжительный рабочий день, недостаточное количество сна и трудности при совмещении работы с социальной жизнью могут стать причиной эмоционального стресса. Напряжение может накапливаться и оказывать весомое физиологическое негативное воздействие на весь организм, включая органы зрения.

Общее воспаление в организме, вызванное стрессом, способно усугубить сухость глаз. В условиях воспаления белые кровяные тельца (лейкоциты), выступающие важной составляющей иммунной системы человека, собираются на поверхности глаз и начинают выделять особые химические вещества. Эти соединения и являются причиной жжения и рези, ощущения песка в глазах, покраснения и быстрого утомления при зрительной работе.

Кроме того, стресс может повысить чувствительность к боли во всем теле. По этой причине симптомы синдрома сухого глаза в период эмоциональной перегрузки могут ощущаться острее.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения катаракты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами