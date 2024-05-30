Врач назвала лучшие продукты для нормализации стула

Продукты, богатые разными видами клетчатки, полезны для кишечника, а свекла и топинамбур дополнительно помогают пищеварению. Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.

Ежедневному стулу способствует клетчатка, которая бывает двух видов: растворимая (пектин) и нерастворимая. Первая полезна для жизнедеятельности полезных бактерий кишечника. Нерастворимая клетчатка помогает очищаться кишечнику. В разном соотношении эти пищевые волокна содержат все полезные для ЖКТ растительные продукты.

К ним врач отнесла инжир, богатый витаминами и клетчаткой. Фосфор из мандарина помогает усваиваться веществам из других продуктов: витаминам группы B и кальцию.

Брокколи содержит большое количество питательных веществ, включая клетчатку, витамин С, витамин К, железо, калий, а также сульфорафан, который может снижать риск развития рака. Тыква богата каротиноидами (превращаются в витамин А в организме). Свекла содержит бетаин и бетанин, которые участвуют в жировом обмене. Также она активизирует выделение пищеварительных соков.

Клубни топинамбура врач назвала лучшим продуктов для пищеварения. Они положительно влияют на обмен веществ, активизируют выделение желчи (снижая риск желчнокаменной болезни) и ферментов поджелудочной железы. Также топинамбур может снижать выраженность тошноты, избавляет от изжоги и убирает горький привкус во рту.

Ранее врач назвал продукты, которые «притворяются» низкокалорийными.