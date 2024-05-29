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Врач назвал продукты, которые «притворяются» низкокалорийными

Врач Агапкин: обезжиренные йогурты с сахаром не способствуют похудению

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Фитнес-мюсли, шоколад без сахара, обезжиренные йогурты, продукты с фруктозой рекламируются как облегчающие похудение, но на самом деле лишь мешают ему. Об этом врач Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном».

В обезжиренный йогурт часто добавляют крахмал и сахар для улучшения вкуса. В результате содержание жира остается ниже, но калорийность может быть даже выше, чем у обычных продуктов.

Фитнес-мюсли чаще всего представляют собой жареную в масле овсянку с большим количеством сахара, объяснил врач.

Сладости на фруктозе и шоколад без сахара также не помогут похудеть.

«Еще в 80-е годы было доказано, что фруктоза в химически чистом виде приблизительно на 75% перерабатывается печенью в жир, потому что организм не умеет использовать фруктозу», – поясняет доктор Агапкин.

До этого врач рассказала, что мышечная масса для поддержания своей жизни требует в три раза больше энергии, чем жировая. Поэтому не стоит использовать для похудения жесткие диеты: они способствуют потере мышц.

Ранее врач назвала пищу, которую не следует есть вместе с богатыми железом продуктами.

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