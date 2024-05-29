Стало известно, как снизить риск инфаркта на 78%

Отказ от вредных привычек, регулярный сон и физическая активность, правильное питание и поддержание в норме показателей кровяного давления, глюкозы и холестерина в крови может снизить риск инфаркта на 78%. Об этом изданию Daily Mail рассказал Цзяньтао Ма, ведущий исследователь и профессор отдела эпидемиологии Американской кардиологической ассоциации.

Ма уточнил, что предотвратить инфаркт может следование восьми правилам. В их числе отказ от сигарет и алкоголя, а также ограничение доли жирных, сладких и соленых продуктов в рационе. Также для сохранения здоровья сердца необходимо поддерживать здоровый вес, регулярно тренироваться и спать не менее семи часов в сутки. Другой важной профилактической мерой выступает постоянный контроль уровней сахара и холестерина в крови, а также регулярное отслеживание показателей кровяного давления.

По словам эпидемиолога, соблюдение всех рекомендаций способствует снижению риска сердечного приступа на 78% даже у тех, кто генетически предрасположен к развитию сердечно-сосудистых патологий. Врач объяснил, что соблюдение здорового образа жизни замедляет биологическое старение — изнашивание органов и тканей (в том числе сердца) человеческого тела на клеточном уровне.

Ранее была раскрыта связь между щитовидкой и сбоями в работе сердца.