Ученые обнаружили семь новых планет-изгоев в туманности Ориона

Испанские астрономы из Политехнического университета Картахены обнаружили семь новых планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Ученые полагают, что на этих свободно плавающих в космосе объектах может существовать жизнь. Исследование опубликовано на портале научных статей arXiv.

Команда сделала открытие с помощью нового космического телескопа «Евклид», запущенного на орбиту в 2023 году.

Планеты-изгои или блуждающие планеты представляют собой миры, не находящиеся на орбите звезды или другого массивного небесного тела. Обычно на них царит вечная ночь.

Обнаруженные планеты находятся в туманности Ориона — ближайшей к Земле области звездообразования на расстоянии около 1,5 тыс. световых лет.

Ученые подчеркнули, что блуждающие планеты очень трудно искать, поскольку они не отражают свет звезд и обычно остаются невидимыми даже для современных телескопов. В последнем исследовании одинокие миры удалось заметить благодаря их высоким температурам.

Как показали наблюдения, найденные планеты-изгои представляют собой газовые гиганты, некоторые из которых в четыре раза массивнее Юпитера.

Астрономы отметили, что одинокие планеты представляют большой интерес для поисков внеземной жизни, поскольку простейшие организмы могут существовать на них в течение очень долгого времени. Планеты-изгои не зависят от звезд и защищены от разрушения при коллапсе светил.

По оценкам команды, только в нашей галактике Млечный Путь могут быть триллионы блуждающих планет, некоторые из которых, вероятно, находятся недалеко от Земли.

Ранее ученые выяснили, каким образом появляются планеты-изгои.