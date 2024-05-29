Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили семь новых планет-изгоев в туманности Ориона

arXiv: открыты новые миры, блуждающие по космосу в 1500 световых лет от Земли

close
100%
ESA

Испанские астрономы из Политехнического университета Картахены обнаружили семь новых планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Ученые полагают, что на этих свободно плавающих в космосе объектах может существовать жизнь. Исследование опубликовано на портале научных статей arXiv.

Команда сделала открытие с помощью нового космического телескопа «Евклид», запущенного на орбиту в 2023 году.

Планеты-изгои или блуждающие планеты представляют собой миры, не находящиеся на орбите звезды или другого массивного небесного тела. Обычно на них царит вечная ночь.

Обнаруженные планеты находятся в туманности Ориона — ближайшей к Земле области звездообразования на расстоянии около 1,5 тыс. световых лет.

Ученые подчеркнули, что блуждающие планеты очень трудно искать, поскольку они не отражают свет звезд и обычно остаются невидимыми даже для современных телескопов. В последнем исследовании одинокие миры удалось заметить благодаря их высоким температурам.

Как показали наблюдения, найденные планеты-изгои представляют собой газовые гиганты, некоторые из которых в четыре раза массивнее Юпитера.

Астрономы отметили, что одинокие планеты представляют большой интерес для поисков внеземной жизни, поскольку простейшие организмы могут существовать на них в течение очень долгого времени. Планеты-изгои не зависят от звезд и защищены от разрушения при коллапсе светил.

По оценкам команды, только в нашей галактике Млечный Путь могут быть триллионы блуждающих планет, некоторые из которых, вероятно, находятся недалеко от Земли.

Ранее ученые выяснили, каким образом появляются планеты-изгои.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами