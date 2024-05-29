Ученые предупредили о грядущем вторжении канадских «суперсвиней» в США

Американские ученые из Государственного университета Сан-Диего и других научных учреждений предупредили о растущей угрозе вторжения в США диких гибридных свиней из Канады. Эти животные угрожают нескольким штатам на севере страны. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Invasions (BioInvs).

Канадские дикие свиньи представляют собой результат скрещивания домашних свиней и диких кабанов. Их вывели в конце 1980-х годов ради производства мяса и развлекательной охоты. В начале 2000-х годов на фоне падения спроса на свинину часть животных выпустили в дикую природу, полагая, что те не переживут суровую канадскую зиму. Однако гибридные свиньи не только выжили, но и успешно размножились.

По словам ученых, канадские свиньи имеют очень высокие репродуктивные способности, быстро двигаются и устойчивы к холодам. Вес взрослой особи может превышать 300 килограммов. За счет этих качеств животных назвали «суперсвиньями».

Исследователи полагают, что суперсвиньи могут вторгнуться на территорию штатов Северной и Южной Дакоты, Монтаны и Миннесоты. Их приход нанесет огромный ущерб сельскому хозяйству и экосистемам, поскольку эти всеядные звери пожирают как посевы, так и других животных — от мелких грызунов до уток, гусей и даже белохвостых оленей.

Специалисты отметили, что суперсвиньи больше всего любят укрываться в болотистой местности, поскольку там они обеспечены пищей и местами, где можно спрятаться. Ученые предложили защищать такие территории заборами и расставлять ловушки на этот чужеродный вид.

Ранее американские экологи предупредили об экологической катастрофе из-за вторжения в страну десятков видов чужеродных червей.