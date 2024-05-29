Циркадные ритмы человека усиливают иммунотерапию рака, выяснили ученые

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что проведение иммунотерапии рака в соответствии с циркадными ритмами человека повышает ее эффективность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

Иммунотерапия — это метод лечения, который позволяет использовать собственный иммунитет организма для борьбы с опухолевыми клетками. Для этого используют специальные иммунологические препараты, в числе которых ингибиторы контрольных точек иммунитета. Они блокируют особые рецепторы на поверхности Т-лимфоцитов и клеток опухоли, тем самым способствуя естественному разрушению последних.

В ходе многочисленных лабораторных исследований ученые выяснили, что эффективность иммунотерапии возрастает, если применять ее в определенное время суток, когда иммуносупрессивные миелоидные клетки наиболее активны и многочисленны. Это одна из популяций клеток, принимающих участие в регуляции иммунного ответа посредством его угнетения при патологиях.

По словам исследователей, отслеживание этого пика активности для целенаправленного использования ингибиторов контрольных точек иммунитета позволяет использовать силу естественных биоритмов организма для борьбы с раком.

Ранее был найден способ выявить рак матки и яичников на ранней стадии.