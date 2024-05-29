Создан новый светящийся антибиотик с противотуберкулезной активностью

Получена серия новых соединений с противотуберкулезной активностью и выраженными люминесцентными свойствами, что позволяет отслеживать их перемещение внутри организма пациента для оценки эффективности терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Работа выполнена учеными из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии и Института общей генетики РАН.

Сегодня одна из самых больших проблем медицины – устойчивость бактерий к антибиотикам. Поэтому ведутся поиски антибактериальных препаратов, обладающих новыми механизмами действия, однако ученым сложно проанализировать степень проникновения препаратов в ткани и установить их локализацию. Возможным путем решения этой проблемы может стать получение биологически активных веществ, обладающих фотолюминесцентными свойствами. Редкоземельные металлы являются наиболее перспективными для этого веществами.

Ученые синтезировали комплексы европия, самария и гадолиния с фуранкарбоновыми кислотами и фенантролином, которые обладают высокой антибактериальной активностью против вызывающего туберкулез штамма M.tuberculosis, а также проявляют интенсивную фотолюминесценцию.

«Разработка новых биологически активных координационных соединений проводится нашей научной группой уже несколько лет. Ранее нами были выбраны лиганды (атом, связанный с неким центром), усиливающие антибактериальную активность и снижающие токсичность металлокомплексов (фенантролин и фуроат-анионы). На основе этих лигандов мы получили комплексы лантаноидов, которые не только проявляют антибактериальное действие, но и, благодаря своим люминесцентным свойствам, могут детектироваться в тканях. Полученные соединения относятся к новому типу антибиотиков для борьбы с туберкулезом, а также являются перспективными агентами для биовизуализации», – рассказала «Газете.Ru» заведующая Лабораторией новых антибактериальных координационных соединений Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Марина Уварова.

В дальнейшем авторы планируют продолжить разработку биологически активных комплексов лантаноидов и изучить их возможности как люминофоров уже в живых организмах.

Ранее стало известно, что в России начнут бесплатно пересаживать фекальную микробиоту для лечения ЖКТ.