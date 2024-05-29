Врач рассказал, как определить болезни печени по пупку

Голова Медузы — расширенные извитые вены вокруг пупка, может указывать на повышенное давление в печеночной воротной вене из-за цирроза. Об этом The Conversation рассказал доктор Дэн Баумгардт.

Пупок — след, который остается при отпадении пуповины, служащей для питания плода при беременности. У 90% он представляет собой впадину, а у 10% — выпячивание. У младенцев (реже — у взрослых) в пупке может образоваться каменистая масса — омфалит из грязи и клеток кожи.

Одно из распространенных заболеваний, связанных с пупком — его грыжа. Она возникает, когда различные части брюшной полости выходят за ее пределы. Заподозрить грыжу можно по небольшому бугорку телесного цвета в области пупка. Для исправления этого дефекта может потребоваться операция.

Твердые узлы различной окраски могут быть признаком метастазирования рака. Это открытие сделала медсестра и монахиня Мэри Джозеф Демпси. В то время (конец XIX века) рак живота и таза обычно диагностировался на поздних стадиях. Сейчас опухоли выявляют раньше, поэтому до образования узлов-метастазов на животе они обычно не развиваются.

Также осмотр пупка может указать на заболевание печени. Под кожей вокруг него есть множество вен, которые отводят кровь в печеночную воротную вену — большой сосуд, ведущий в печень, полный питательных веществ, всасываемых из кишечника. Если давление в этом сосуде повышено (например, из-за цирроза) вены вокруг пупка могут стать толще. При этом на животе образуется рисунок, похожий на волосы Медузы Горгоны.

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